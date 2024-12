POL-EL: Nordhorn - VW Lupo an der Elisabethstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Twist (ots) - Am Mittwoch zwischen 16.00 und 19.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Dürrenmattstraße. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen ...

mehr