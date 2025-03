Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter Ford Fiesta in Walbeck beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

In Geldern-Walbeck wurde ein an der Kevelaerer Straße geparkter weißer Ford Fiesta durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war am Freitag (21. März 2025) gegen 16:00 Uhr in Fahrtrichtung Walbecker Straße abgestellt worden, die Nutzerin stellte die Beschädigungen am Sonntag (22. März 2025) gegen 09.00 Uhr fest. Der Ford war am vorderen linken Kotflügel durch einen Streifschaden beschädigt worden. Vermutlich ist ein Fahrzeug beim Vorbeifahren oder beim Einscheren vor dem Fahrzeug an dem geparkten Fahrzeug vorbeigestriffen. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer oder Fahrerin machen können. Hinweise bitte unter Tel. 02831 1250 oder an jede anderer Polizeidienststelle. (sp.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell