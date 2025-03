Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve

Goch - Altbatterien bei zwei Autohäusern entwendet

Kleve/Goch (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25. März 2025) kam es zu zwei Sachverhalten, bei denen unbekannte Täter es offensichtlich auf Altbatterien abgesehen hatten. In Kleve verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Lagerhalle auf dem Gelände eines Autohauses an der Dieselstraße. Sie entwendeten eine noch unbekannte Anzahl von Altbatterien aus einem Entsorgungsbox und flüchteten. Am Montagabend gegen 22:45 Uhr lösten unbekannte Täter einen Alarm auf einem Autohaus-Gelände am Horster Weg in Goch aus. Auch hier wurden nach ersten Erkenntnissen alte Autobatterien gestohlen, die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Die Kripo ermittelt in beiden Fällen. Zeugenhinweise zu dem Einbruch in Kleve werden unter 02821 5040 entgegengenommen, zu dem Sachverhalt in Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell