Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Calwer Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (18.12.2024) gegen 11:50 Uhr in der Calwer Straße in Sindelfingen ereignete. Eine 46 Jahre alte Mercedes-Lenkerin befuhr die rechte der beiden Linksabbiegespuren der Calwer Straße, aus Richtung Hanns-Martin-Schleyer-Straße kommend in Richtung Frohnäckerstraße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 53-jähriger Skoda-Lenker die Calwer Straße aus Richtung Gartenstraße kommend in Fahrtrichtung Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider entgegenkommender Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.500 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Unfallbeteiligten zur Ampelschaltung sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu den Ampelphasen zum Unfallzeitpunkt machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

