Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: 28-Jährige bedroht Mitarbeiter und randaliert in einer Bankfiliale

Ludwigsburg (ots)

Mit einer aggressiven Kundin bekamen es am Mittwoch (18.12.2024) Mitarbeiter einer Bankfiliale in der Zehnthofstraße in Gültstein zu tun. Mit einem Besen in der Hand betrat eine 28-jährige Frau gegen 10:35 Uhr die Bankfiliale. Mutmaßlich, weil ihrem Auszahlungswunsch nicht entsprochen werden konnte, bedrohte die Frau die Mitarbeiter der Filiale und ließ dabei ihre Wut an einer Plexiglas-Trennwand sowie einem Computer-Bildschirm aus. Beide Gegenstände wurden beschädigte, hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Anschließend verließ die Kundin die Filiale. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Herrenberg konnte die Frau im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen dauern an.

