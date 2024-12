Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbruch in Einfamilienhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Biermannstraße;

Tatzeit: 17.12.2024, zwischen 07.00 Uhr und 18.40 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind Unbekannte am Dienstag in Ahaus-Wüllen. Die Täter öffneten gewaltsame ein auf Kipp stehendes Fenster und verschafften sich so Zugang zu dem Objekt an der Biermannstraße. Sie durchsuchten zwischen 07.00 Uhr und 18.40 Uhr sämtliche Räume im Erdgeschoss. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Einbrecher das Gebäude ohne Beute. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

