POL-BOR: Borken - Radfahrerin in Kreisverkehr erfasst

Unfallort: Borken, Kreisverkehr Butenwall / Brinkstraße / Bocholter Straße;

Unfallzeit: 16.12.2024, 18.20 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 38-jährige Radfahrerin bei einem Ver-kehrsunfall in Borken. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Rhede war am Montag gegen 18.20 Uhr von der Straße Butenwall aus Richtung Weseler Landstraße kommend in den Kreis-verkehr Butenwall/Brinkstraße eingefahren. Dabei übersah er die Borkenerin, die sich zu dem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad bereits in dem Kreisel befand. Es kam zum Zusammen-stoß. Die Leichtverletzte suchte selbstständig einen Arzt auf. (ms)

