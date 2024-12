Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radlader von Baustelle entwendet

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Schildarpstraße;

Tatzeit: zwischen 13.12.2024, 16.00 Uhr, und 16.12.2024, 06.30 Uhr;

Einen Radlader samt Schaufel und Palettengabel entwendet haben Unbekannte in Gescher. Das Fahrzeug hatte auf einer Baustelle an der Schildarpstraße gestanden. Zugetragen hat sich das Geschehen am vergangenen Wochenende. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

