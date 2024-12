POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Kurt-Schumacher-Platz; Tatzeit: 13.12.2024, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr; Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist ein Kunde eines Bekleidungsgeschäfts in Gronau. Der Mann hatte sich am Freitag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in dem Geschäft am Kurt-Schumacher-Platz aufgehalten. Beim Bezahlen an der Kasse stellte er den Verlust seiner Geldbörse aus seiner Handtasche fest. Die ...

