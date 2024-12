Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl von Baustelle

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, L608;

Tatzeit: zwischen 14.12.2024, 16.30 Uhr, und 15.12.2024, 15.30 Uhr;

Zwei Notstromaggregate und eine Tauchpumpe entwendeten Unbekannte zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag von einer Baustelle in Stadtlohn. Die Täter brachen auf dem Gelände an der L608 außerdem ein Vorhängeschloss auf, welches an dem Tankdeckel einer Planierraupe angebracht war. Aus dem Tank zapften sie eine unbekannte Menge Diesel. Aus einer weiteren Arbeitsmaschine einer anderen Firma zapften Unbekannte etwa 500 Liter Dieselkraftstoff ab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

