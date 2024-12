Freiwillige Feuerwehr Burscheid

FW Burscheid: Neues Einsatzfahrzeug für die Burscheider Feuerwehr

Rund vier Jahre Planung hat es gebraucht, nebst öffentlicher Ausschreibung, bis die Burscheider Feuerwehr am Montag, den 16. Dezember 2024 ihr neues Einsatzfahrzeug entgegennehmen konnte. Ein neuer Einsatzleitwagen, kurz ELW, erweitert ab sofort den Fuhrpark. Das Fahrzeug kostet rund 157.000 EUR und wurde bereits am 5. April 2022 vom Hauptausschuss abgesegnet. Vorgesehen war dieses Fahrzeug zudem im Brandschutzbedarfsplan.

Das neue Fahrzeug kommt vor allem bei komplexen und größeren Einsatzlagen zum Einsatz, wenn z.B. mehrere Löschzüge alarmiert wurden. Dabei dient er als "kleine Leitstelle vor Ort". Zwei Arbeitsplätze, jede Menge Funkgeräte, Computer, Drucker und vieles mehr bietet das Fahrzeug. "Gerade bei größeren Einsätzen müssen Rückmeldungen und Anforderungen an die Leitstelle gesammelt, ausgewertet und anschließend kommuniziert werden", erklärt Wehrleiter Jörg Seemann die Aufgabe des Einsatzleitwagens. "Er ist quasi ein Büro auf Rädern", so Seemann weiter. Zudem können dort auch Lagebilder erstellt oder wichtige Informationen direkt vor Ort ausgedruckt werden.

Gebaut wurde das neue Fahrzeug von der Martin Schäfer GmbH aus Oberdingen-Flehingen nach Wünschen und Vorgaben der Burscheider Feuerwehr. Denn anders als beim Kauf privater Fahrzeuge, wie z. B. einem PKW, ist jedes Feuerwehrfahrzeug ein Unikat und auf die Bedürfnisse des Bestellers abgestimmt. Dort holten einige Einsatzkräfte das Fahrzeug bereits am Dienstag, den 11. Dezember ab und erhielten auch direkt eine Einweisung. "Als nächstes folgt die Ausbildung hier am Standort. Aber generell ist das Fahrzeug sofort einsatzbereit!" freut sich Jörg Seemann über das vorweihnachtliche Geschenk. "In der Hoffnung, dass es nicht so schnell benötigt wird! Wenn es doch zum Unglück kommt, sind wir nun bestens gerüstet, um den Einsatz noch effizienter abzuarbeiten", so Seemann weiter.

Bürgermeister Runge hatte nebst Übergabe noch weitere, erfreuliche Nachrichten für die Burscheider Feuerwehr. Der "alte" Einsatzleitwagen, ein Ford-Transit der von den Wehrleuten eigenständig zum Einsatleitwagen umgebaut wurde, geht in den Besitz der Jugendfeuerwehr über und kann künftig für den Transport der Jugendlichen genutzt werden. Zudem unterzeichnete der Bürgermeister noch kurz vor der Übergabe den Auftrag für gleich zwei neue Löschfahrzeuge. Diese werden in rund 18 Monaten fertig gestellt sein und dann ausgeliefert werden.

Eckdaten neues Einsatzfahrzeug:

Bau- und Planungzeit: ca 4 Jahre Gesamtkosten (mit Funk etc.): 177.400 EUR Fahrgestell: VW Crafter Funkrufname: Florian Burscheid 1 ELW 1 Besonderheit: 2 Arbeitsplätze mit Funkgeräten, Rechner/Drucker/EDV, dient der Einsatzleitung bei größeren Einsätzen als "Büro auf Rädern" und Ansprechpartner für die Leitstelle.

