Freiwillige Feuerwehr Burscheid

FW Burscheid: Porschefahrer verhindert schlimmeres und rettet Leben

Burscheid (ots)

Burscheid - Am Freitagnachmittag wurde der Löschzug Stadtmitte der Burscheider Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt gegen 16:35 Uhr auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund alarmiert. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erhielten die Einsatzkräfte von der Leitstelle des Rheinisch-Bergischen-Kreis weitere Informationen.

Diese teilte mit, dass am Einsatzort bereits eine Reanimation laufe. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich dies. Zahlreiche Ersthelfer waren dabei einen der Fahrzeugführer zu reanimieren, andere sicherten die Unfallstelle mit, durch eine vor Ort befindliche Baustelle, Warnbaken ab. Wie sich herausstellte, fiel einem Porschefahrer ein PKW hinter sich auf. Dieser touchierte mehrere Barken in einer Baustelle und fuhr auffällig Schlangenlinien. Schnell stellte er fest, dass der Fahrzeugführer ein medizinisches Problem habe und bremste dessen PKW mit seinem Porsche kurzerhand aus.

Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. "Eine zufällig auf dem Heimweg befindliche Gruppe, mit rettungsdienstlicher Ausbildung, sah die Unfallstelle und leistete ebenfalls sofort Hilfe." zeigt sich Einsatzleiter Michael Machill begeistert. "In der heutigen Zeit ist es leider nicht selbstverständlich, anzuhalten und zu helfen. Und sein eigenes Fahrzeug wissend zu beschädigen, um anderen das Leben zu retten, ist schon sehr besonders. Solch einem Handeln gehört größte Anerkennung!" so Machill weiter.

Für die Burscheider Feuerwehr gab es, aufgrund der schnellen und kompetenten Hilfe vor Ort, nicht allzu viel zu tun. Die Einsatzstelle wurde aufgrund der eintretenden Dunkelheit ausgeleuchtet, der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung des Patienten. Nach Eintreffen der Polizei wurde die Einsatzstelle dieser übergeben. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Burscheider Einsatzkräfte beendet. "Ich habe schon viele Einsätze erlebt, aber solche Zivilcourage, das selbstlose Handeln, einfach unbeschreiblich!" erklärt der Einsatzleiter Michael Machill. "Ich möchte mich bei allen Ersthelfern vielmals bedanken! Ohne das schnelle und beherzte Eingreifen hätte es auch anders enden können." erklärt Machill weiter. Über den Zustand des reanimationspflichtigen Patienten liegen keine Erkenntnisse vor.

