POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Zeit von Montag, 09. Juni 16:00 Uhr bis Dienstag 10. Juni 2025 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Dahlienstraße und entwendeten ein dort abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Honda. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Samstag, 07. Juni 2025 07:00 Uhr bis Dienstag, 10. Juni 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Kindergartens im Heideweg. Hier besprühten sie mehrere Gegenstände mit Farbe. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Samstag, 07. Juni 2025 16:00 Uhr bis Montag, 09. Juni 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Schule in der Westmarkstraße. Hier besprühten sie mehrere Gegenstände mit Farbe. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 07. Juni 2025 in der Zeit zwischen 12:15 Uhr bis 12:55 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Multivan in schwarz. Der Pkw war auf einem Parkstreifen an der Lange Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. Juni 2025 gegen 04:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Up in rot/schwarz. Der Pkw war am Fahrbahnrand des Tulpenwegs abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

