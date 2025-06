Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf dem RNZ Parkplatz gesucht

Viernheim (ots)

Am Montagmittag (23.06.) im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums, in Höhe des Karstadt zu einem Verkehrsunfall, wobei ein geparkter roter Opel Astra beschädigt wurde. Der Unfallverursacher beschädigte das Rücklicht des Opels und entfernte sich dann von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen welche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Nummer 06206-94400 zu melden.

