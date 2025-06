POL-DA: Groß-Umstadt: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 27-Jährigen

Bensheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag (24.06.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle gewaltsam Zutritt zur evangelischen Kindertagesstätte "Im Lerchengrund" in Auerbach. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend Räume und Schränke. Die Einbrecher flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute vom Tatort. Die Polizei in Bensheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht ...

mehr