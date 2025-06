Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Polizeistreife rettet verletzten Uhu

Darmstadt (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Dienstagmorgen (24.6.) eine Eule, die im Baustellenbereich am Darmstädter Kreuz auf dem Seitenstreifen sitzen würde. Augenscheinlich schien das Tier verletzt zu sein, da es sich, auch bei vorbeifahrenden Fahrzeugen, nicht mehr von der Stelle bewegte. Eine Streife der Polizeiautobahnstation machte sich umgehend auf den Weg, um dem Tier zu helfen. Schon bald konnte die Streife das Tier einfangen und in einen Karton setzen. Zurück auf der Dienststelle wurde festgestellt, dass es sich bei dem Wildvogel um einen stattlichen Uhu handelte. Dieser hatte sich vermutlich durch den Zusammenstoß mit einem Fahrzeug am Flügel und am Auge verletzt. Schließlich konnte der Uhu an einen Verband für Vogelschutz im Landkreis Darmstadt-Dieburg überstellt werden, der ihn in Obhut nahm und aufpäppeln wird. Wir wünschen dem Wildvogel alles Gute und eine schnelle Genesung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell