Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Kindergarten im Visier Krimineller/Mehrere tausend Euro Schaden

Zwingenberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.06.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten "In der Tagweide". Die Unbekannten richteten hierbei durch das Aufbrechen mehrerer Türen und Schränke einen hohen Schaden an. Sie ließen Geld und ein Tablet mitgehen. Durch das rabiate Vorgehen der ungebetenen Besucher entstand nach erster Schätzung ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06251/8468-0 erreichbar.

