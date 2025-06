Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Raunheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Raunheim / Pinta Beach (ots)

Am Sonntag den 22.06.2025 Uhr ereignete sich im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 15:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Pinta Beach in Raunheim. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Kennzeichen und Fabrikat des Fahrzeugs sind nicht bekannt. Da zur Tatzeit wetterbedingt ein sehr hohes Verkehrsaufkommen an der Tatörtlichkeit bestand, werden Zeugen gebeten, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeistation Rüsselsheim am Main unter der Rufnummer 06142/ 696 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell