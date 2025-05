Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Radfahrerin stürzt wegen herausgenommenem Gullideckel - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Oberrotweil - Am Sonntag 18.05.2025 befuhr eine Fahrradfahrerin mit ihrem E-Bike gegen 15:50 Uhr, die Haupststraße von Oberbergen kommend, als sie kurz nach der Ortseinfahrt Oberrotweil ihr Fahrrad stark abbremsen musste, da diese erkennen konnte, dass ein Gullideckel auf ihrer Fahrspur herausgenommen worden war und neben der Schaftöffnung lag. Aufgrund der eingeleiteten Vollbremsung verlor die Fahrradfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, welche eine Einlieferung in eine Klinik mit einem Rettungswagen erforderlich machten. Das Polizeirevier Breisach bittet nun unter Tel.: 07667/91170 um Hinweise aus der Bevölkerung zur Frage, wer sich an dem Gullideckel zu schaffen gemacht hatte.

