Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Einbruch in Schulgebäude

Freiburg (ots)

March-Buchheim - Ein relativ hoher Sachschaden ist nach einem Einbruch in die Gemeinschaftsschule Am Bürgle in der Nacht auf Sonntag, 18.05.2025 entstanden. Unbekannte hatten die automatische Schiebetüre gewaltsam aufgetreten und hierdurch die Elektronik beschädigt. Ob die Täterschaft letztendlich das Schulgebäude betreten hat bleibt ungewiss. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 8000 EUR. Diebstahlsschaden selbst entstand wohl nicht. Das Polizeireviers Breisach führte eine Spurensicherung durch und bittet um Hinweise zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen unter Tel.: 07667/91170

