POL-FR: Freiburg-Haslach/Haid: Festnahme nach Schockanruf - Dringend Tatverdächtiger in U-Haft

Freiburg (ots) - Am Samstag, 17.05.2025 wurde der Polizei ein gestohlener Radlader im Wert von über 80.000 EURO gemeldet. Der Radlader war auf einem Firmengelände im Ferroweg geparkt. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Freitag auf Samstag den Radlader und verließ über ein zuvor aufgebrochenes Tor das Gelände. Während der Sachverhaltsaufnahme am Tatort wurde der Radlader durch einen Zeugen in ...

