Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Diebstahl eines Radladers

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.05.2025 wurde der Polizei ein gestohlener Radlader im Wert von über 80.000 EURO gemeldet. Der Radlader war auf einem Firmengelände im Ferroweg geparkt. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Freitag auf Samstag den Radlader und verließ über ein zuvor aufgebrochenes Tor das Gelände. Während der Sachverhaltsaufnahme am Tatort wurde der Radlader durch einen Zeugen in einem Waldstück zwischen Hottingen und Hänner gefunden. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, insbesondere Personen, die den Radlader in der Nacht zwischen Laufenburg und Hottingen/Hänner gesehen haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist unter 07761 934 -0 rund um die Uhr erreichbar.

