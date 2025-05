Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Geißlingen: Unfallflucht - Kind von Auto angefahren

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.05.2025, kurz nach 16 Uhr wurde im Klettgauer Ortsteil Geißlingen ein 9-jähriges Kind angefahren und leicht verletzt. Das Kind soll auf dem Gehweg der Klettgaustraße in Richtung Grießen gelaufen sein. Dabei soll ihm ein Ball aus der Hand gefallen und in Richtung Fahrbahn gerollt sein. Noch vor dem Erreichen der Fahrbahn, konnte der Ball wohl wieder festgehalten werden. Das Kind soll im weiteren Verlauf durch den Seitenspiegel eines vorbeifahrenden blauen Kleinwagens getroffen worden sein, wodurch es zu Boden fiel. Dabei zog es sich leichte Verletzungen an Händen und Knien zu. Der bislang unbekannte männliche Autofahrer soll angehalten und sich nach dem Gesundheitszustand erkundigt haben, soll dann aber weiter in Richtung Grießen gefahren sein. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316 531) sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher, bzw. dem blauen Kleinwagen geben können.

