Polizei Essen

POL-E: Essen: 18-Jähriger entwendet PKW und verunfallt auf Flucht

Essen (ots)

45279 E.-Freisenbruch: Am Freitagnachmittag (22. November) entwendete ein 18-jähriger Wülfrather bei einem vorgetäuschten Autokauf einen BMW und flüchtete vor der Polizei. Auf der Westfalenstraße Ecke Kunstwerkerstraße verlor der Tatverdächtige die Kontrolle über das Fahrzeug und verunfallte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort überwältigen.

Ein 23-Jähriger Essener hatte zuvor seinen schwarzen 5er BMW auf einer Onlineplattform zum Verkauf angeboten. Gegen 17:20 Uhr trafen sich der Essener und der 18-jährige Tatverdächtige, der sich als Kaufinteressent ausgab. Der Mann aus Wülfrath mit syrischer Staatsangehörigkeit gab vor, eine Probefahrt machen zu wollen, ließ sich die Fahrzeugschlüssel aushändigen und stieg in das Fahrzeug. Bevor der 23-Jährige, wie vereinbart, auf dem Beifahrersitz Platz nehmen konnte, beschleunigte der 18-Jährige und floh von der Örtlichkeit in Richtung Essen-Kray.

Umgehend wurde eine intensive Fahndung nach dem Tatverdächtigen und dem Fahrzeug eingeleitet. Gegen 17:30 Uhr konnte der geklaute BMW auf der Westfalenstraße Ecke Henglerstraße durch einen Hundeführer in einem zivilen Streifenwagen erblickt werden. An der Einmündung zur Straße Am Deimelsberg versuchte der Beamte den flüchtenden Wagen anzuhalten. Daraufhin beschleunigte der 18-Jährige den PKW stark und floh weiter über die Westfalenstraße in Richtung Ruhrallee. Auf Höhe der Kunstwerkerstraße verlor der Tatverdächtige die Kontrolle über den BMW und verunfallte mit ihm entgegenkommenden Fahrzeugen. Der Mann konnte, noch in dem gestohlenen Auto sitzend, festgenommen werden.

Bei dem Verkehrsunfall wurden neben dem gestohlen BMW noch drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die drei Insassen der PKW wurden durch Kräfte der Feuerwehr Essen betreut. Glücklicherweise wurde keine Person schwer verletzt.

Der 18-Jährige Tatverdächtige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Mobiltelefon, sowie der gestohlene PKW wurden sichergestellt.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Essen wurde alarmiert und übernahm die Spurensicherung vor Ort.

Die Westfalenstraße war für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell