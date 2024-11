Polizei Essen

POL-E: 21.11.2024 Essen: 61-jährige nach Bedrohung durch Spezialeinheiten festgenommen

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf:

Heute Mittag (21. November) griff eine 61-jährige Frau ihren Ehemann nach einem Streit mit einem Messer an. Der 66-jährige Mann flüchtete aus der Wohnung. Die Frau wurde von Kräften der Spezialeinheiten in der Wohnung festgenommen.

Gegen 13:30 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Der 66-Jährige soll mit einem Messer von seiner Ehefrau angegriffen worden sein, habe aber aus der gemeinsamen Wohnung an der Wordstraße flüchten können. Auf Grund der Bewaffnung der Frau und Hinweisen darauf, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurden Kräfte der Spezialeinheiten hinzugezogen. Die Frau konnte unverletzt überwältigt werden und wurde zur weiteren Begutachtung in ärztliche Behandlung übergeben.

Während des laufenden Einsatzes stellte sich heraus, dass sich der 9-jährige Neffe der Tatverdächtigen ebenfalls in der Wohnung aufhielt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für das Kind. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell