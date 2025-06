Ober-Ramstadt (ots) - Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt hat am Montag (23.6.) einen 64-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Gegen 16.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Der Mann habe sich auffällig in einer Tankstelle in der Hauptstraße in Roßdorf-Gundernhausen verhalten, sei augenscheinlich stark alkoholisiert und habe ...

mehr