Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 64-Jähriger bei Streit verletzt

Bensheim (ots)

Ein andauernder Streit zwischen zwei Männern ist am Montagnachmittag (23.06.2025) im Bereich des Basinus-Bads in der Spitalstraße eskaliert. Hierbei ist ein 64-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hatten die beiden Männer im Alter von 46 und 64 Jahren bereits im Vorfeld Streitigkeiten und wollten sich zu einer Aussprache treffen. In diesem Zusammenhang hatten sie sich am Nachmittag auf dem Parkplatz des Schwimmbades verabredet. Beim Aufeinandertreffen soll der 46-Jährige ein Messer gezogen und den älteren Mann verletzt haben. Beide konnten noch von einer alarmierten Polizeistreife im Bereich des Parkplatzes angetroffen werden. Der 64-Jährige kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation gebracht. Zudem konnten die Beamten das Tatmesser sicherstellen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an. eingestellt: Waldow, Polizeiführerin vom Dienst

