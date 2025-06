Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Vandalismus auf Autohausgelände/Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Auf dem Gelände eines "Am Lackenberg/Ecke Nibelungenstraße, in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 38 gelegenen Autohauses in Bockenrod, trieben Vandalen in der Zeit zwischen Samstagmittag (21.06.) und Montagmorgen (23.06.) ihr Unwesen. Sie begaben sich zunächst auf das Firmengelände und zerstachen anschließend an mehreren dort abgestellten Fahrzeugen und Anhängern die Reifen. Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf Fahrzeuge oder Personen, die zur Tatzeit im dortigen Bereich auffielen, geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

