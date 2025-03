Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Birkelbach #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Sonntagabend (16.03.2025) ist es in Birkelbach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Gegen 20 Uhr fuhr ein PKW über die Sommerstraße aus Birkefehl kommend in Richtung Goddelsbach. In Höhe der Hausnummer 30 kollidierte ein schwarzer Mercedes Kombi mit einem geparkten Auto. Dieses wurde durch den Zusammenprall ca. 10 Meter nach vorne in eine rechtsseitige Böschung katapultiert.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Vor Ort führte eine Wischwasserspur die eingesetzten Beamten schnell zur Halteranschrift des geflüchteten Fahrzeugs.

An der Anschrift wurden zwei Personen angetroffen, die als Fahrzeugführer/-in in Frage kommen. Da beide Personen alkoholisiert waren, ordnete die Polizei die Entnahme von Blutproben an.

Das Verkehrskommissariat Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise, insbesondere dazu wer das Fahrzeug geführt haben könnte, unter der Rufnummer 02751 909 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell