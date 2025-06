Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. Konstanz) wechselseitige Körperverletzung durch mehrere Personen im Schwimmbad (14.06.2025)

Konstanz (ots)

Am 14.06.2025 gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass sich mehrere Personen in einem Schwimmbad in Engen schlagen würden. Folglich wurde das Schwimmbad mit starken Polizeikräften angefahren. Vor Ort hatte sich die Lage zwischenzeitlich beruhigt. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zwischen zwei Gruppen zunächst zu verbalen Streitigkeiten kam, die dann in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündete. Wie viele Personen letztendlich an der Schlägerei beteiligten waren, konnte bis zuletzt nicht abschließend geklärt werden. Jedenfalls mussten 3 Beteiligte zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 07731/888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell