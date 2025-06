Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden, Lkrs. Rottweil) Diebstahl von hochwertigem E-Bike - Zeugenaufruf (14.06.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Freitag, den 13.06.2025, auf Samstag, den 14.06.2025, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike im Wert von 3.500,- Euro aus einer Garage in Aichhalden in der Hauffstraße. Auf einer Kamera ist eine männliche Person mit einer hellen Jogginghose sowie einem hellen Hoodie zu sehen. Zudem trägt er schwarze/dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle. Am linken Handgelenk ist ein schwarzes Armband erkennbar, was zu einer Uhr gehören könnte.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg unter 07422/27010 zu melden.

