POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall mit Fußgänger

Braunschweig (ots) - Innenstadt, 23.05.2025, 16:30h Täter entwenden Kleidung und bedrohen Mitarbeiter Am vergangenen Freitag beobachtet der Ladendetektiv eines Modehauses in der Schuhstraße einen Diebstahl. Zwei junge Männer im Alter von 17 gingen mit mehreren Kleidungsstücken in eine Kabine und kamen mit lediglich einem Kleidungsstück wieder heraus. Als beide so die Kasse passierten, ohne zu bezahlen, wurden sie angesprochen und gebeten den Inhalt eines mitgeführten ...

mehr