POL-BS: Führungswechsel in der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und den Zentralen Kriminaldiensten der Polizeiinspektionen Gifhorn und Braunschweig

Braunschweig, 27.05.2025

Polizeivizepräsident Uwe Lange verabschiedete heute, am 27. Mai 2025, offiziell den Leitenden Kriminaldirektor Volker Warnecke aus seiner Funktion des Inspektionsleiters der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel. Die Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Braunschweig, Kriminaldirektorin Imke Krysta, übernimmt seine Abwesenheitsvertretung. Für Imke Krysta wechselt der Kriminaldirektor Franz Mahncke von seiner derzeitigen Verantwortung des Leiters des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn nach Braunschweig.

Polizeivizepräsident Uwe Lange:

"Mit Volker Warnecke verliert die Polizei Niedersachsen eine große Führungskraft, einen Inspektionsleiter mit Herz und Verstand und einem enormen Erfahrungsschatz. Ein guter Netzwerker, der das Ansehen der Polizei in seinem Wirkungskreis mit einer klaren Haltung geprägt hat."

An der Verabschiedung in Salzgitter nahmen über 80 geladene Gäste und langjährige Wegbegleiter und Netzwerkpartner aus Politik, Wirtschaft, vieler benachbarter Institutionen und der Polizei teil.

Volker Warnecke startete 1981 seine Polizeikarriere, als er sich direkt nach seinem Abitur bei der Polizei beworben hatte. Er studierte drei Jahre für den gehobenen Dienst und begann 1984 seine Berufslaufbahn bei der Kriminalpolizei, im Kriminaldauerdienst in Goslar. Seinen Masterstudiengang an der Polizei-Führungsakademie beendete er im Juli 1993. Er durchlief mehrere Stationen und Verantwortlichkeiten in Gifhorn, Lüneburg, Hildesheim, Hann. Münden und Braunschweig bis er 2005 die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Göttingen übernahm. 2010 verantwortete er die Leitung der Zentralen Kriminalinspektion und war im Jahr 2012 im Referat 25 für das Innenministerium in Hannover tätig.

Im Jahr 2017 leitete Volker Warnecke zunächst die Polizeiinspektion Braunschweig und zum Jahresende übernahm er wunschgemäß die Leitung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und war in dieser Zeit für mehr als 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Diese Verantwortung legt er nun im Mai 2025 vertrauensvoll in die Hände seiner Abwesenheitsvertreterin und blickt zufrieden auf knapp 44 Dienstjahre und ein langes und erfolgreiches Berufsleben zurück.

Leitender Kriminaldirektor Volker Warnecke:

"Der Polizeiberuf zeichnet sich durch eine ungeheure Vielfalt an unterschiedlichen Verwendungsoptionen aus. Ich hatte die Möglichkeit, ganz verschiedene Tätigkeiten wahrzunehmen, als Sachbearbeiter im KDD und in verschiedenen Kommissariaten, als Dozent an der Polizeiakademie und als Dezernent in einer Polizeibehörde. Für mich ist es aber ein besonderes Privileg, dass ich meine ganz überwiegende Dienstzeit und auch gerade in den letzten zwei Jahrzehnten als Dienststellenleiter für die unmittelbare polizeiliche Arbeit Verantwortung übernehmen durfte. Gerade die letzten 7,5 Jahre in Salzgitter betrachte ich als einen gelungenen Abschluss meines aktiven Dienstes. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen tagtäglich die bestmögliche polizeiliche Arbeit zu erreichen und die unmittelbare operative polizeiliche Arbeit zu verantworten, war für mich ein sehr erfüllender Dienst. Ich bin dankbar für die vielfältigen Erfahrungen, die ich machen durfte und den Großteil der Menschen, die ich auf diesem Weg treffen durfte. Ich denke gern an die Zeiten zurück, freue mich aber nun auch auf meinen neuen Lebensabschnitt und die Zeit, die ich nun vermehrt meiner Familie und meinen Hobbys widmen kann."

Zu seiner Verabschiedung richtete sich Oberbürgermeister Frank Klingebiel mit lobenden Worten an den scheidenden Inspektionsleiter:

"Für Volker Warnecke war die Leitung der Polizeiinspektion in Salzgitter etwas ganz Besonderes, für mich als Oberbürgermeister war er rückblickend ein Glücksfall. Wir Beide und unsere Verwaltungen haben in sehr schwierigen Jahren immer an einem Strang gezogen, um den sozialen Frieden in unserer Stadt sicherzustellen. Und ich bin froh und stolz, einen so kompetenten, erfahrenen, besonnenen und pragmatischen Polizeiinspektionsleiter an meiner Seite gehabt zu haben. Er hat in seiner herausgehobenen Funktion viel für unsere Stadt und für die Region getan. Auch wenn er nicht in Salzgitter wohnt, war er doch immer an der positiven Stadtentwicklung interessiert. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Polizeivizepräsident Uwe Lange:

"Ich danke Volker Warnecke für all' die guten Dienstjahre, seine vorbildlichen Leistungen, seine Einsatzfreude und Hingabe in der praktischen Polizeiarbeit. Ich versichere, dass mit seiner Abwesenheitsvertretung, Kriminaldirektorin Imke Krysta, die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in guten Händen ist. Ebenso freue ich mich Kriminaldirektor Franz Mahncke, als zukünftigen Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Braunschweig, in Braunschweig begrüßen zu können."

