Polizei Braunschweig

POL-BS: Räuberischer Diebstahl

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 23.05.2025, 16:30h

Täter entwenden Kleidung und bedrohen Mitarbeiter

Am vergangenen Freitag beobachtet der Ladendetektiv eines Modehauses in der Schuhstraße einen Diebstahl. Zwei junge Männer im Alter von 17 gingen mit mehreren Kleidungsstücken in eine Kabine und kamen mit lediglich einem Kleidungsstück wieder heraus. Als beide so die Kasse passierten, ohne zu bezahlen, wurden sie angesprochen und gebeten den Inhalt eines mitgeführten Rucksacks zu zeigen. Einer der Täter bedrohte den Detektiv dabei mit dem Tode. Die Polizei stellte schließlich fest, dass die Männer den Rucksack vorab präpariert hatten, um die Warensicherungsanlage nicht auszulösen. Bei einer Durchsuchung konnten darüber hinaus noch weitere Kleidungsstücke gefunden werden, die zuvor aus einem weiteren Modegeschäft mutmaßlich entwendet wurden.

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 300EUR. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die beiden 17-Jährigen ein.

