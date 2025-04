Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 20.04.2025

Diepholz (ots)

Syke - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Samstag, den 19.04.2025 kam es gegen 17:00 Uhr in der Ristedter Hauptstraße in Syke zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Bassum leicht verletzt wurde. Dieser beabsichtigte eine 64-Jährige PKW-Fahrerin aus Syke zu überholen. Noch während des Überholvorgangs wollte die PKW-Fahrerin nach links abbiegen und übersah dabei den überholenden Motorradfahrer, der durch den Zusammenstoß in einen Graben geschleudert wurde. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3000,00 Euro.

Lembruch - Diebstahl von Werkzeugen in Lembruch In der Zeit von Sonntag, den 13.04., bis zum Freitag, den 18.04.2025, kam es im Bereich der Straße Heider Weg in Lembruch zu einem Diebstahl aus einer Werkstatt. Hier wurden u.a. Werkzeuge im Wert von ca. 5500 EUR entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441-9710 oder die Polizei in Lemförde unter 05443-203440 entgegen.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 19.04.2025, kam es in der Zeit von 07:55 Uhr bis 08:20 Uhr zu einer Verkehrsfallflucht auf dem Parkplatz im Bereich des Getränkemarktes "HolAb" in der C.-Schwarze-Straße in Diepholz. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Parkplatz, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441-9710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell