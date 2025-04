Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz und Syke, Verkehrsunfallfluchten - Neuenkirchen bei Bassum, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Unfallflucht

Bereits am Montagmorgen gegen 06.15 Uhr kam es auf der B 51 im Bereich Graftlage zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter befuhr mit seinem Fahrzeug, eventuell ein VW Pick Up, die B 51 Richtung Diepholz. In Höhe der Einmündung Maschstraße geriet er in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Transporter. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Schaden jedoch beträgt über 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz in Syke, Zum Hachepark, ist am Mittwochmittag zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr ein Pkw Opel Zafira beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter muss beim Ein- oder Ausparken gegen den Opel gefahren sein. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Opel entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Neuenkirchen bei Bassum - Zwei Verletzte

Am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung K 10 / B 61 zwei Fahrzeugführer verletzt. Ein 30-Jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw von der Kreisstraße 10 auf die B 61 einbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 22-jährigen Fahrers, der auf der B 61 unterwegs war. Beide Pkw kollidierten und wurden anschließend in den Seitenraum geschleudert. Beide Fahrer erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen mindestens 19000 Euro.

