Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 19.04.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall in Siedenburg

Am Freitagmittag gegen 13:40 Uhr befuhr eine 48jährige Siedenburgerin den Mellinghäuser Kirchweg und wollte an der Einmündung zur Landesstraße nach links in Richtung Ortskern Siedenburg einbiegen. Drei PKW kamen von links und bogen nach rechts unter Nutzung des Fahrtrichtungsanzeigers in den Mellinghäuser Kirchweg ein. Den vierten hinter den drei abbiegenden PKW in Richtung Maasen fahrenden PKW eines 31jährigen aus Hassel/Weser und seiner 31jährigen Beifahrerin aus Hassel/Weser übersah sie. Ein Ausweichmanöver des 31jährigen konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die beiden Hassler wurden leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Verkehrsunfall in Schwarme mit zwei Schwerverletzten

Am 18.04.2025 befährt eine 31-Jährige Autofahrerin aus Riede gegen 19:19 Uhr mit ihrem PKW die Forststraße/K145 in 27327 Schwarme. Aus bislang unbekannter Ursache verliert sie am Ausgang einer dortigen Linkskurve bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidiert sie mit einem dortigen Baum, sodass sie und ihr auf dem Beifahrersitz befindlicher, dreijähriger Sohn, schwer verletzt werden. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Stuhr Groß Mackenstedt

Am 18.04.2025 gegen 20:15 Uhr Uhr kam es in Stuhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrer kam von der Autobahn 28, aus Rtg. Oldenburg, mit seinem Mietfahrzeug (VW Tiguan) und bog nach rechts auf die Delmenhorster Straße in Fahrtrtg. Weyhe ab. Hier gerät dieser in den Gegenverkehr und kollidiert zunächst mit der Schutzplanke der linken Straßenseite. Er fährt auch zunächst im Gegenverkehr weiter. Eine Zeugin, die den Wagen von hinten kommen sah, hielt ihr Fahrzeug schon an, um ein Einscheren des Unfallverursachers zu ermöglichen. Beim Wiedereinscheren touchierte der Unfallverursacher das stehende Fahrzeug der Zeugin. Anschließend setzte dieser seine Fahrt weiter fort. Bei den Zusammenstößen entstand Sachschaden an der Leitplanke und beiden Fahrzeugen. Das Mietfahrzeug konnte später auf dem Parkplatz eines in der Nähe gelegenen Badesees/Campingplatz aufgefunden werden. Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern noch an. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe zu melden unter 0421/80660.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell