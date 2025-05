Iserlohn (ots) - Ein 33-Jähriger befand sich am Samstagabend gegen 19 Uhr mit seinem E-Scooter am Mühlentor und wurde beraubt. Ein unbekannter Mann stieß ihn von Hinten davon und verpasste ihm danach Schläge, sowie eine Kopfnuss. Daraufhin nahm er den Roller an sich und floh. Zwar konnte der Roller am Fritz-Kühn-Platz aufgefunden werden, die daran befestigten Taschen samt Inhalt fehlten jedoch. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Raub geben können. Demnach ...

mehr