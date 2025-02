Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Staatschutz ermittelt nach Farbschmierereien im Bereich der Leo-Trepp-Straße

Oldenburg (ots)

Am Vormittag des 20. Februar 2025 meldete eine Passantin an der Leo-Trepp-Straße, Bereich der Einmündung in den Steinweg den an ein Tor geschmierten Schriftzug VORSICHT! JUDEN! Bei der akribischen polizeilichen Spurensuche wurden in der Umgebung zwei weitere versteckte aber vergleichbare Farbschmierereien entdeckt. Ein weiteres als Diffamierung von Juden und das Andere mit Bezug zu der Partei Bündnis 90/Die Grünen.

Durch die örtliche Nähe zu der dortigen Synagoge, bzw. zum Stadtverband Oldenburg von Bündnis 90/Die Grünen, nahm der polizeiliche Staatschutz noch vor Ort die Ermittlungen auf.

Die Schmierereien wurden nach Abschluss der Spurensuche unverzüglich entfernt.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, mögen sich bitte unter der 0441/790-4115 bei der Polizei melden. (+221123)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell