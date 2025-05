Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahmen, Raub und mehr

Iserlohn (ots)

Ein 33-Jähriger befand sich am Samstagabend gegen 19 Uhr mit seinem E-Scooter am Mühlentor und wurde beraubt. Ein unbekannter Mann stieß ihn von Hinten davon und verpasste ihm danach Schläge, sowie eine Kopfnuss. Daraufhin nahm er den Roller an sich und floh. Zwar konnte der Roller am Fritz-Kühn-Platz aufgefunden werden, die daran befestigten Taschen samt Inhalt fehlten jedoch. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Raub geben können. Demnach handle es sich bei dem Unbekannten um einen 30-40 Jahre alten Mann mit Dreitagebart, Dutt, weißer Strickjacke und kurzer Hose.

Am Strobler Platz haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag einen geparkten BMW ausgeschlachtet. HiFi-System, Lichtmaschine und Tacho fehlen dem 1er BMW nun, die Polizei sucht Zeugen.

Freitagnachmittag wurde der Polizei gegen 15.40 Uhr ein Mann gemeldet, der Fahrzeuge vor dem Bethanienkrankenhaus mit einem Stein beschädigen solle. Der 33 Jahre alte Wohnungslose konnte in der Umgebung durch die Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Demnach soll er mehrere Pkw am Krankenhaus beschädigt haben, die vermeintlich zerkratzten Pkw waren jedoch zur Zeit der Sachverhaltsklärung nicht mehr vor Ort. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Zeugen und vermeintlich Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizei in Iserlohn zu wenden.

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag an der Haustür und dem Türrahmen eines Wohnhauses Am Lindenplatz gehebelt. Es gelang nicht, das Fenster oder die Tür zu öffnen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 21 Jahre alter Wohnungsloser entwendete im Elisabeth-Krankenhaus ein Notebook in der Notaufnahme. Er war in der vergangenen Nacht dort aufhältig und ging gegen 1 Uhr morgens mit dem Notebook davon, die Polizei konnte ihn an seinem letztmalig bekannten Aufenthaltsort antreffen und festnehmen. Nun wird gegen ihn wegen des Diebstahls ermittelt, die kriminalpolizeilichen Maßnahmen dauern an. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell