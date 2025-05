Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Armbrust und Diebstahl

Altena (ots)

An der Kolberger Straße haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag ein Portemonnaie aus einem Pkw geklaut. Sie öffneten das Autofenster und gelangten an die Geldbörse, die in der Mittelkonsole lag. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Diebstahl.

An der Linscheidstraße wurde am Samstagabend mit einer Armbrust auf einen Pkw geschossen. Zwischen 19-21.40 Uhr wurde das Dach des Autos beschädigt, der Pfeil wurde durch die Polizei sichergestellt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich an die Polizei in Altena wenden. (lubo)

