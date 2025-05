Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus gescheitert

Räuberischer Parfum-Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in ein Wohnhaus an der Fuelbecker Straße einzubrechen. Hierbei beschädigten sie die Terrassentür. Hinein gelangten die Täter nicht. Es entstand Sachschaden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Wochenende gleich zwei Mal Parfum aus einem Parfumgeschäft im Stern-Center. Eine Mitarbeiterin erkannte den Täter am Samstagabend daher direkt wieder, als er wieder zugriff. Als sie versuchte ihn festzuhalten, verdrehte er der Frau die Hand und verletzte sie leicht. Anschließend flüchtete er mit der Beute. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen. Der Dieb war männlich, 25-35 Jahre alt, 180-185 cm groß, trug einen schwarzen Adidias-Trainingsanzug und schwarze Sneaker mit orangener Sohle. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

An der Talstraße in Brügge haben unbekannte Männer am Freitagnachmittag Kabel entwendet. Ein Zeuge meldete einen Einbruch in ein Firmengebäude kurz vor Einmündung der B54. Die Polizei stellte abgetrennte Kupferkabel am Gebäude fest. Durch Zeugen konnte noch ein verdächtiger VW Touran mit auswärtigem Kennzeichen gesehen werden, der im Nahbereich nicht mehr anzutreffen war. Die Kripo erschien vor Ort und bittet nun um weitere Hinweise. (lubo)

