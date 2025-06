Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. Rottweil) Auf der B462/L419 mit Leitplanke kollidiert und dann abgehauen - Zeugenaufruf (14.06.2025)

Konstanz (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker kam am 14.06.2025, gegen 11:40 Uhr, auf der B462 vermutlich in Fahrtrichtung Schramberg, kurz vor der Ausfahrt Rottweiler Straße ins Schleudern und kollidierte dort mit der Leitplanke. Hierbei entstand an der Leitplanke ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000,- Euro. Der Pkw-Lenker flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle über die Rottweiler Straße in unbekannte Richtung, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das geflüchtete Fahrzeug müsste starke Beschädigungen mindestens am Heck und der Front aufweisen.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Pkw und dessen Lenker machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg unter 07422/27010 zu melden.

