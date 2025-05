Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autos im Wohngebiet beschädigt

Gummersbach (ots)

Unbekannte waren am späten Freitagabend (2. Mai) in der Heinrich-Heine-Straße in Dieringhausen unterwegs. Gegen 23 Uhr machten sie sich an, drei Autos zu schaffen, die geparkt auf einem Anwohnerparkplatz standen. Die Vandalen brachen die Scheibenwischer der Autos ab oder verbogen diese.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell