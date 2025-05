Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ruhige Einsatzlage in der Nacht zum 01. Mai

Oberbergischer Kreis (ots)

Vielerorts wurde im Oberbergischen in den Mai getanzt, die oberbergische Polizei zieht eine positive Bilanz, nur selten war polizeiliches Einschreiten erforderlich. Bei einer Maifeierlichkeit auf einer Wiese in Morsbach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 40- und einem 32-Jährigen. Die beiden Morsbacher erhielten einen Platzverweis. Ebenfalls des Platzes verwiesen wurde ein 21-Jähriger, nachdem er auf einem Feuerwehrfest in Radevormwald in verbalen Streit mit anderen Gästen geraten war. Insgesamt nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen Beleidigung und drei Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf, nachdem Feiernde aneinandergeraten waren. Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten zwei Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt werden. Ein 35-jährigen Wiehler und ein 24-jähriger aus Hückeswagen mussten ihre Autos stehen lassen und die Polizisten mit zur Wache begleiten. Der 24-Jährige musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Den Mann aus Wiehl erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

