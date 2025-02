Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallverursacher flüchtet nach Spiegelberührung

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, OT Garlebsen, Höhe Garlebsen 1, 08.02.2025, gegen 10:10 Uhr Zur angegebenen Unfallzeit ist es in der Ortsdurchfahrt Garlebsen zu einer Berührung der linken Außenspiegel zweier Pkw gekommen. Ein 61-jähriger Bad Gandersheimer ist hierbei mit seinem VW Golf aus Einbeck kommend in Richtung Greene gefahren. In der Ortsdurchfahrt Garlebsen ist dem 61-jährigen ein grauer Audi Avant entgegengekommen. Hierbei ist es zur Berührung der linken Außenspiegel beider Pkw gekommen. Am VW Golf entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Der bislang unbekannte Fahrer des grauen Audi Avant verließ den Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Aus diesem Grund wurde gegen den unbekannten Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390. (bas)

