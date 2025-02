POL-NOM: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Northeim (ots) - Northeim OT Langenholtensen, Marie-Willerding-Straße, Montag, 09.02.2025, 09.00 Uhr LANGENHOLTENSEN (Wol) - Schaden begutachtet und weggefahren. Am Montag kam es gegen 09.00 Uhr in der Marie-Willerding-Straße in Langenholtensen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 65-jähriger Zeuge beobachtete, wie ein Lieferwagen rückwärts gegen eine Straßenlaterne fuhr. Anschließend stieg der Fahrer aus, ...

