FW-EN: Brand einer Hausfassade

Sprockhövel (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 04:48 Uhr zu einem Wohnhaus am Gedulderweg gerufen. Nach der Benutzung einer Feuerstätte entwickelte sich am Morgen ein Brand im Bereich des Kamins an der Außenfassade. Das Feuer hatte sich bereits außen vom Erdgeschoss bis zum ersten Obergeschoss hinter der Fassadenverkleidung entwickelt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr mit mehreren Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren gelöscht. Die Fassade musste zum Teil eröffnet werden, um den Brand vollständig bekämpfen zu können. Auch Löschschaum wurde im Verlauf eingesetzt. Zur Kontrolle von Dach und Schornstein kam eine Drehleiter zum Einsatz. Durch das Eingreifen der Feuerwehr wurde eine Brandausbreitung auf weitere Fassadenteile und den Dachstuhl verhindert.

Der Einsatz endete vor Ort nach circa 90 Minuten. Eingesetzt waren 22 ehrenamtliche Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen, ein Rettungswagen und die Polizei.

Des Weiteren wurde die Feuerwehr Sprockhövel bereits am Donnerstagmittag um 12 Uhr zu einem Logistikunternehmen in der Straße "Hoppe" alarmiert. Dort stellten Angestellte einen Brandgeruch in einem Bürotrakt fest. Das Gebäude wurde von innen und außen kontrolliert. Die Geruchsquelle konnte in einem Serverraum ausgemacht werden. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

