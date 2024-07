POL-DN: 18-jähriger Kradfahrer auf der L249 von der Fahrbahn abgekommen

Düren (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher gelangten am Sonntag (30.6.2024) in den Besitz eines Tresors. Sie waren kurz zuvor in Büroräume auf der Stefan-Schwer-Straße eingebrochen. Nach Angaben des 25-jährigen Geschädigten gelangten die Unbekannten um 07:26 Uhr in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Einbrecher ein Fenster der Büroräume ein und gelangten anschließend in den Besitz eines ...

