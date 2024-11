Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Nach Fahrt in Graben Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots)

Ein 65-jähriger Sassenberger ist am Freitag (22.11.2024, 15.40 Uhr) scheinbar mit polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden gewesen und hat in Warendorf massiv Widerstand geleistet.

Eine Zeugin hatte kurz vorher einen vermutlich betrunkenen Autofahrer gemeldet, dessen Auto in Warendorf-Vohren in einem Graben gelandet ist. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv, die Beamten stellten sie fest, dass der Mann stark alkoholisiert und nicht mehr in der Lage war ein Kfz zu fahren. Nach Anordnung einer Blutprobenentnahme, brachten ihn die Polizisten zunächst zur Wache an der Wilhelmstraße. Hier widersetzte sich der 65-Jährige den Anweisungen und leistete massiven Widerstand. Verbal aggressiv verweigerte er die Blutprobenentnahme zunächst, bis er sich auch körperlich dagegen wehrte. Mittels einfacherer körperlicher Gewalt konnten ihn die Polizisten fixieren. Anschließend griff der Mann noch den hinzugerufenen Arzt an und trat diesen.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet, verletzt wurde niemand.

